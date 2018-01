Ein Spezialfall war die Gegend um Tijuana und San Diego übrigens noch in einem anderen Zusammenhang. Das Stichwort: Friendship Park. Im Jahr 1971 wurde dieser als Ort der Begegnung gegründet. Nur ein Drahtzaun separierte die beiden Länder. Getrennte Familien konnten sich hier zumindest durch den Zaun hindurch berühren. Im Laufe der Jahre wurde der Zaun dichter und schließlich sogar durch einen zweiten ergänzt. Mittlerweile werden die Menschen von Norden aus wieder an manchen Tagen durch den ersten Zaun hindurchgelassen. Berührungen sind also möglich. Auf der mexikanischen Seite handelt es sich tatsächlich um einen belebten Park mit Tischen, Bänken und Buden.

Der Friendship Park stellt letztlich eine Art familiäre Verkomplizierung des Systems Grenze dar. Ergänzt wird sie durch zahlreiche Architektur- und Kunstprojekte, die sich mit der Grenze befassen und diese dazu nutzen, sich an unserer grenzfetischisierenden Gegenwart abzuarbeiten. Der amerikanische Architekt Teddy Cruz etwa realisiert im Norden Projekte, die sich demonstrativ an der informellen Bauweise um Tijuana anlehnen. Mit seiner gemeinnützigen Organisation Casa Familiar entwickelt er nach dem Vorbild mexikanischer Siedlungen generationsübergreifende, integrative, dicht strukturierte Wohnprojekte in den kalifornischen Grenzvierteln. Das schafft kostengünstigen Wohnraum – und unterläuft das Bild einer einseitigen Nord-Süd-Hierarchie.



© Jika Gonzalez (with support from the International Women‘s Media Foundation)

Von Donald Trumps Vorstellung einer homogenen Betonmauer »inspirieren lassen« haben sich die Architekten des Büros Estudio 3.14 aus Zapopan in Mexiko. Ihre dystopische Idee: eine postmoderne, pinke Megastruktur als Grenze, eine Anlehnung an die pinklastige Architektursprache des mexikanischen Pritzker-Preisträgers Luis Barragán. Die Großstruktur soll, so der natürlich nicht ernst gemeinte Vorschlag, sowohl Malls enthalten, also die bauliche Ikone der US-amerikanischen Konsumkultur, als auch riesige Gefängnisse – jene Gebilde, die die USA mit Mexiko letztlich eher einen als trennen. Solche Projekte zeigen, dass das (Alb-)Traumbild einer Mauer kreative Ideen und Protestformen entstehen lassen kann.

Und dann gibt es da noch die Arbeit ganz normaler Architekten, denen einfach nur an besseren Raumqualitäten gelegen ist. Büros wie Jones Studio aus Arizona. Sie kreierten 2014 ein Novum: eine menschliche Grenzstation mit Aufenthaltsqualität. Die Grenzstation in Nogales, Arizona, versucht, die Sicherheitsmaßnahmen mit menschenwürdigen Räumen zu kombinieren. Das durchaus skulpturale Gebäude verfügt über Übergänge für Autos wie Fußgänger, einen schönen Garten und ein Wasser-Recycling-System. Ein Ansatz, der künftig hoffentlich Schule machen wird. Ob nun mit oder ohne Betonmauer.